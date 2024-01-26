Чемпионат Франции. «Лион» примет «Ренн», «Монако» Головина сыграет с «Марселем» в субботу, «ПСЖ» с «Брестом» – в воскресенье

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В субботу «Ницца» примет «Метц», «Монако» Александра Головина сыграет с «Марселем» на выезде. В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева проведет гостевой матч с «Лорьяном», а завершится тур матчем «ПСЖ» – «Брест».