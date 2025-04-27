ЦТАК: КНДР и впредь будет поддерживать «священное дело армии и народа России»

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. КНДР намерена и в дальнейшем поддерживать «священное дело армии и народа России», оставаясь преданной духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.
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