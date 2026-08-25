Лукашенко сделал неожиданное заявление на день независимости Украины

Царьград Коллаж Царьграда Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил народ Украины с днём независимости и сделал заявление, которое на фоне нынешних отношений Минска и Киева звучит особенно неожиданно.
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