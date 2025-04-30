Тихо косим трын-траву. 8+ неожиданных штрафов для дачников

Дачникам напомнили, как содержать участок, чтобы не было штрафов. Все владельцы земельных участков обязаны соблюдать не только правила потребления электроэнергии и пожарной безопасности, но и вовремя убирать сорняки, сверяться с санитарными нормами и, конечно, вести себя прилично — то есть сильно не шуметь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии