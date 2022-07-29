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Защитник «Алании» Коротков: «Если придет предложение от «Зенита», не уверен, что скажу твердое «да»

Воспитанник «Зенита» Александр Коротков оценил вероятность своего возвращения в клуб. — Мечтал играть за питерский клуб? — Честно скажу, никогда не был фанатом «Зенита», но хотел играть в родном городе, в родной команде.

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