Защитник «Алании» Коротков: «Если придет предложение от «Зенита», не уверен, что скажу твердое «да»

Воспитанник «Зенита» Александр Коротков оценил вероятность своего возвращения в клуб. — Мечтал играть за питерский клуб? — Честно скажу, никогда не был фанатом «Зенита», но хотел играть в родном городе, в родной команде.
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