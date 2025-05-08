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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский вышел на 20-е место среди вратарей по матчам в плей-офф в истории НХЛ, догнав Броду

Бобровский вышел на 20-е место среди вратарей по матчам в плей-офф в истории НХЛ, догнав Броду

Голкипер «Флориды» принял участие во 2-й игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (3:4, 0-2).

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