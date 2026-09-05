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Судья, посадивший экс-президента Кореи, сам предстал перед судом

Судья, посадивший экс-президента Кореи, сам предстал перед судом

Судья Чи Гви Ён, председательствовавший в процессе против бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и приговоривший его к пожизненному заключению за мятеж, сам оказался на скамье подсудимых .

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