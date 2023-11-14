СК РФ проверит информацию о нападении бездомной собаки на ребенка в Югре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому АО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки по факту нападения бездомной собаки на 7-летнего ребенка в поселке Федоровский в Югре.
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