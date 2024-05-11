Главы МИД Армении и Азербайджана договорились в Алма-Ате продолжить переговоры

TASS/POOL/MAXIM SHIPENKOV Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов во время переговоров в Алма-Ате поприветствовали прогресс по делимитации и достигнутые соглашения, сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
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