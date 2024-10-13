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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эстеван: «Некоторые рождаются с талантом, другим приходится много работать. Хорошие примеры – Месси и Роналду. Выделяю Месси за все, что он сделал для футбола, надо равняться на него»

17-летнего нападающего «Палмейраса», который присоединится к «Челси» летом 2025 года, много лет называли «Мессиньо», то есть «маленький Месси».

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