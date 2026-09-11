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Петербуржцы смогут бесплатно использовать мобильный интернет на матчах «Зенита»

Петербуржцы смогут бесплатно использовать мобильный интернет на матчах «Зенита»

На домашней арене «Зенита» до конца 2026 года будет действовать бесплатный мобильный интернет в дни матчей команды.

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