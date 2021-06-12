В День России полицейские запустили онлайн-проект «Города»

12 июня отмечается общенациональный праздник – День России. В честь этой даты МВД РФ выпустило видеопроект, в котором сотрудники полиции на фоне главных достопримечательностей представляют свои города в формате любимой игры.
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