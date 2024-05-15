Для фиксации проступков хотят привлекать камеры с искусственным интеллектом. Россиян предупредили о новых штрафах: за мелкие нарушения начнут наказывать автоматически Россиян могут начать автоматически штрафовать за мелкие правонарушения.
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