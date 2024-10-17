78.ru: в Петербурге мужчина попытался соблазнить подруг и избил одну из них

В Петербурге мужчина избил женщину после того, как она перекрестила его, сообщает 78.ru. Инцидент произошел 15 октября в номере отеля на Большеохтинском проспекте, когда там находились трое - Эдуард, Кристина и Алена (имена изменены).
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