Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и других областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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