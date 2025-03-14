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Чудодейственный раствор для безупречной чистоты окон: эти 2 средства сделают их нереально чистыми

Чудодейственный раствор для безупречной чистоты окон: эти 2 средства сделают их нереально чистыми

Нет ничего приятнее, чем смотреть через кристально чистые окна, которые делают дом светлее и уютнее. Однако справиться с пятнами, пылью и разводами бывает не так просто – стекло быстро загрязняется, и обычные средства не всегда дают желаемый эффект.

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