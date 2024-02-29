Лидеры клубов «Московского долголетия» в Печатниках приглашают жителей на занятия

В центрах московского долголетия ЮВАО пенсионеры могут найти любимое увлечение. Например, в «Марьино» — петь в ВИА, в «Рязанском» — валять из шерсти валенки и подушки, а в «Печатниках» — научиться садоводству.
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