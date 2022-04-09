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Промоутеры сообщили о переносе боя Шлеменко и Исмаилова

Промоутеры сообщили о переносе боя Шлеменко и Исмаилова

Турнир с участием бойцов, который должен был пройти в июле в Екатеринбурге, перенесен на месяц-полтора из-за операции на колене, которая потребовалась Исмаилову.

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