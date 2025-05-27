Москва пригрозила Киеву за «хулиганство» дронами: главные новости СВО за 27 мая

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. В Кремле заявили, что атаки Киева по гражданской инфраструктуре не останутся без ответа, в США допустили встречу Путина, Трампа и Зеленского, а во Франции выступили со срочным призывом по Украине.
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