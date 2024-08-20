Фальсификат сливочного масла производили на предприятии в Тульской области

В июле 2024 года специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора установлено, что предприятие ООО "Маслово Село", расположенное в Ясногорском районе, допустило нарушение требований техрегламентов.
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