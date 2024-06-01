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Царьград

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Жительнице Челябинской области грозит три года принудительных работ за регистрацию мигрантов

Жительнице Челябинской области грозит три года принудительных работ за регистрацию мигрантов

22-летняя девушка превратила свою квартиру в "резиновую".Собственницу квартиры в Чебаркуле помочь мигрантам попросили знакомые.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Грозит всё таки ей 3 года. А недавно писали об одной, которая прописала более 200 мигрантов. И она (не запоминал её ФИО) сама грозила (не ей) прописывать и дальше. А ей ничего. А почему у нас так?
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Другая бабушка видно чья-то роднюлька......поэнтому той можно фффсе,а другим кукишшшшшш
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15 час.

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