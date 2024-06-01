Жительнице Челябинской области грозит три года принудительных работ за регистрацию мигрантов

АН

Алексей Наседкин

Грозит всё таки ей 3 года. А недавно писали об одной, которая прописала более 200 мигрантов. И она (не запоминал её ФИО) сама грозила (не ей) прописывать и дальше. А ей ничего. А почему у нас так?