Григорий Карасин: Заседание Совбеза ООН очень важно для РФ

Владимир Самборский

США предлагают расширить СБ ООН , в т.ч. включив туда Германию и Японию. Этого допускать нельзя!!! Это два главных милитаристских государства, виновных в 2-х мировых войнах и в захватнической политике с геноцидом населения захваченных территорий!!! Да и сейчас они наращивают военную мощь, видно мало били... Хватит их злодейства терпеть! Вместо них можно включить хотя бы одну страну из Африки (ЮАР, например)...