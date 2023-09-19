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Григорий Карасин: Заседание Совбеза ООН очень важно для РФ

Григорий Карасин: Заседание Совбеза ООН очень важно для РФ

Во вторник начинается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Член российской делегации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, чего ожидать России от этой сессии, пишет «Парламентская газета».

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Комментарии
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Владимир Самборский
США предлагают расширить СБ ООН , в т.ч. включив туда Германию и Японию. Этого допускать нельзя!!! Это два главных милитаристских государства, виновных в 2-х мировых войнах и в захватнической политике с геноцидом населения захваченных территорий!!! Да и сейчас они наращивают военную мощь, видно мало били... Хватит их злодейства терпеть! Вместо них можно включить хотя бы одну страну из Африки (ЮАР, например)...
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