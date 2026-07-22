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Живая Кубань

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За гранью цинизма: как в Краснодаре защита подозреваемого в покушении на убийство угрожает самим потерпевшим

За гранью цинизма: как в Краснодаре защита подозреваемого в покушении на убийство угрожает самим потерпевшим

За гранью цинизма: как в Краснодаре защита подозреваемого в покушении на убийство угрожает самим потерпевшимВ Краснодаре продолжается судебный процесс по делу о чудовищном нападении на пожилых супругов Жиленко.

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