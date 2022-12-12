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Саутгейт еще не решил, останется ли в сборной Англии: «Это отнимает столько энергии»

Саутгейт еще не решил, останется ли в сборной Англии: «Это отнимает столько энергии»

Гарет Саутгейт еще не решил, продолжит ли работать со сборной Англии. Контракт 52-летнего специалиста рассчитан до Евро-2024.

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