Бывший инспектор ДПС получил 10 лет тюрьмы за взятки в Иркутской области

В Нижнеилимском районе бывшего инспектора ДПС признали виновным в систематическом получении взяток. С 2020 по 2022 год фигурант получал деньги от водителей в обмен на непривлечение их к административной ответственности за нарушения ПДД.
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