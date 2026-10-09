‼️🇷🇺💥Армия России сносит мосты за Купянском, блокируя переброску сил врага ▪️Российские войска нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе села Петровка на Купянском направлении.
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