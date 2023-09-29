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Гендиректора крупной петербургской турфирмы будут судить за крупное мошенничество

Виктории Бебякиной было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Генеральный директор ООО «Протрэвел» Виктория Бебякина стала фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») после махинаций с турами.

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