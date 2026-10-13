🫂 Совет — не всегда помощь: Как можно поддержать близкого человека в сложной ситуации Главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский рассказал «Крым 24» о простом приёме, который помогает лучше любых советов — выслушивание без осуждения.
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