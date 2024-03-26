В Краснодарском крае показали, как будет выглядеть курорт «Новая Анапа»В Краснодарском крае представили ключевые разделы проекта мастер-плана будущего всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа».
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