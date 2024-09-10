Дело о теракте возбуждено после атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО

ИЗВЕСТИЯ Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России, сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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