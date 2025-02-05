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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мрак и нескончаемая муть. Но самое страшное, что этот мрак и муть с равнодушием принимаются многими в нашем обществе

Мрак и нескончаемая муть. Но самое страшное, что этот мрак и муть с равнодушием принимаются многими в нашем обществе

К чему все катится? Две интересные новости, которые отлично дополняют друг друга. Первая. Опубликовали любопытную статистику из Таджикистана.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Похоже, что с этой властью мы страну просрали... Лучших ребят &quot;урнируют&quot; на фронте, а в тылу - страну дербанят, все, кому ни лень... со всех сторон... Какая сука всё это допустила, при огромном количестве в стране &quot;силовых структур&quot;? Кто запустил миллионы (!) тупых аульных мигрантов?  Которые ничего, кроме как курьерами, делать не умеют... и не хотят? И ничего никто не делает, чтобы как то остановить всё это... бля@ство?
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3 час.
Гость Гатапонта
А Вы разве не знаете, кто это допустил? Кто продолжает это творить? И не только, это. Потеряли страну.
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3 час.
Леонид Руси
Мы чуркобесов советской властью обучали и окультуривали... А они не хотят... Им нужно всё и сразу... без учений и работы... Они же в Аллаха верят... Значит всё... вокруг ихнее...
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1 час.
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