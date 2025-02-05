Мрак и нескончаемая муть. Но самое страшное, что этот мрак и муть с равнодушием принимаются многими в нашем обществе

ВУ

Владимир Уфимцев

Похоже, что с этой властью мы страну просрали... Лучших ребят "урнируют" на фронте, а в тылу - страну дербанят, все, кому ни лень... со всех сторон... Какая сука всё это допустила, при огромном количестве в стране "силовых структур"? Кто запустил миллионы (!) тупых аульных мигрантов? Которые ничего, кроме как курьерами, делать не умеют... и не хотят? И ничего никто не делает, чтобы как то остановить всё это... бля@ство?