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Военное обозрение

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Южный газовый коридор. Выгода на короткой дистанции, но большие вопросы – на длинной

Южный газовый коридор. Выгода на короткой дистанции, но большие вопросы – на длинной

Россия и Иран подписали договоры по своп-поставкам, Турция, Азербайджан, Иран и Туркмения идут в новый газовый проект.

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