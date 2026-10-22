Последняя неделя заметно оживила переговорный трек вокруг Украины. Зеленский в эфире Fox News впервые прямо ответил на вопрос, готов ли он отказаться примерно от 25% территории ради мирного соглашения, — и сказал «да», назвав это «реалистичным путём к завершению войны».