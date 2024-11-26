Нарышкин: Запад подключит "полк Калиновского" для дестабилизации в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведывательная служба MI-6 рассчитывают использовать формирование "полк имени Калиновского" для дестабилизации в Белоруссии.
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