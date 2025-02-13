SGNL получает 30 миллионов долларов за новый подход к безопасности удостоверений личности на основе привилегий нулевого статуса

Эксперты по безопасности часто называют идентификацию «новым периметром» в мире безопасности: В мире облачных сервисов, где сетевые активы и приложения могут располагаться далеко друг от друга, самые большие уязвимости часто связаны с утечкой и подделкой учетных данных для входа в систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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