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Дрозд считает Кроуфорда фаворитом в бою с Муртазалиевым: «Ни у кого не вижу шансов в поединке с Теренсом. У Бахрама тяжеленный удар, но ему не хватает школы»

«Победит ли Кроуфорд Муртазалиева? Да, он может это сделать уверенно. Я ни у кого не вижу шансов в бою с Теренсом, судя по его последним поединкам.

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