Маленькая хитрость от стилистов, как убрать живот и «сделать» талию Алёна Юрьева История моды на тонкую талию уходит корнями в эпоху Наполеона Бонапарта, когда женщины начали активно использовать корсеты и пояса для создания желаемой силуэтной линии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии