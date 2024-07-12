Маленькая хитрость от стилистов, как убрать живот и «сделать» талию Алёна Юрьева История моды на тонкую талию уходит корнями в эпоху Наполеона Бонапарта, когда женщины начали активно использовать корсеты и пояса для создания желаемой силуэтной линии.