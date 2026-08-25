В Госдуме предложили продлить срок выплаты алиментов до 23 лет для студентов

В Государственную думу внесён законопроект, который предлагает продлить срок выплаты алиментов родителями до достижения детьми 23 лет при условии их очного обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования.
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