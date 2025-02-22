«Себя на место их поставьте»: подробности истории о ребенке, погибшем в семье противников медицины

Шокирующая история произошла на днях в Санкт-Петербурге. Супруги, жители культурной столицы - а по совместительству приверженцы нетрадиционной медицины - истязали заболевшего ребенка, а когда помощь оказывать было уже поздно, экстренно обратились за помощью.
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