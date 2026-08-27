Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

691 подписчик

ЛДПР требует предоставить детям россиян приоритет при зачислении в школы

ЛДПР требует предоставить детям россиян приоритет при зачислении в школы

Мария Воропаева заявила, что иностранцы, приехавшие на заработки, нередко пользуются большими преимуществамиПервый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заявила о необходимости пересмотреть порядок зачисления детей в образовательные учреждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии