Узбеки показали, как русские их угнетали, но молчат как русские им на шару строят школы с больницами и дают деньги на халяву

Кто только не вытирает ноги о Россию: каждое, даже мелкое государство пытается пнуть вроде бы сильное государство, плюнуть в него.
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Это наша доброта и беззубость нам же отрыгается. Сколько волков не корми - они в лес смотрят.
"Однозначно - ..." В.Ф. Жириновский
НЕ узбеки а исламисты зверье