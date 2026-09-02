Экономист Чирков: ключевая ставка 11 сентября останется неизменной

Пока ключевая ставка в России составляет 14%, но уже на следующей неделе, 11 сентября, Центральный банк проведет очередное заседание, где все может измениться.
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