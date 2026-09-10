Черные ростовщики захватили рынок кредитования в России

Черные ростовщики захватили нелегальный рынок кредитования. Число их предложений выросло втрое только за последние полгода.
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