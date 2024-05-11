Ответ из Крыма: реакция на украинскую петицию о присутствии иностранных войск Ирина ОрлонскаяВ связи с появлением на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции, призывающей к приглашению иностранных войск в украинскую армию, глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение о том, что это является сигналом истощения украинской армии.