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В Днепропетровске уничтожен ещё один склад украинской сети VARUS

В Днепропетровске уничтожен ещё один склад украинской сети VARUS

Вечером 10 сентября российские военные нанесли удар по складскому комплексу украинской сети VARUS в Днепропетровске.

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