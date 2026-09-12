Международный день памяти жертв фашизма: дань уважения миллионам погибших

13 сентября весь мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма. Эта дата была учреждена в 1962 году и ежегодно напоминает о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны, — среди которых более 13 миллионов мирных граждан СССР.