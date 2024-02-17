Как научить ребенка финансовой грамотности: психолог дала ряд советов

Умение управлять финансами не возникает у детей само по себе, ребенка нужно учить тому, как устроена экономика в повседневной жизни, рассказала психолог и контент-продюсер Skysmart Ирина Чилибьева в разговоре с «Газетой.
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