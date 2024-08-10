В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

Этот режим подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, проверку документов и контроль телефонных разговоровПредседатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников ввел с 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях режим контртеррористической операции.
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