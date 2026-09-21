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Сын топ-модели Синди Кроуфорд ушел из жизни в лос-анджелесском рехабе в 27 лет

Сын топ-модели Синди Кроуфорд ушел из жизни в лос-анджелесском рехабе в 27 лет

В 27-летнем возрасте в одном из реабилитационных центров Лос-Анджелеса не стало Пресли Гербера, сына знаменитой американской топ-модели Синди Кроуфорд.

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