Букинистический голод. Нейросети спровоцировали охоту за старыми книгами

Технологические гиганты скупают в букинистических лавках старые книги для обучения ИИ. Книготорговцы в тревоге: объемы заказов напоминают «золотую лихорадку», а уникальные издания после сканирования просто уничтожают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии