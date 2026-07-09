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КИНОИскусство

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Букинистический голод. Нейросети спровоцировали охоту за старыми книгами

Технологические гиганты скупают в букинистических лавках старые книги для обучения ИИ. Книготорговцы в тревоге: объемы заказов напоминают «золотую лихорадку», а уникальные издания после сканирования просто уничтожают.

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